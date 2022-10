Spy x Family 1x14: un tragico e oscuro futuro attende i Forger?

Il palinsesto autunnale 2022 ha inaugurato una nuova stagione per i Forger di Spy x Family. Il secondo cour dell'anime è tornato mettendo in scena un'operazione speciale il cui fallimento pregiudicherà il destino dell'intero mondo. Riusciranno Anya, Loid e Yor a sopravvivere a questa missione?

Mentre est e ovest discutono i loro trattati di pace già molto instabili, un gruppo di giovani universitari rivoltosi è deciso a compiere un attentato. Sfruttando dei cani bomba, i terroristi intendono assassinare uno dei politici che sta partecipando alle trattative. Qualora costui dovesse realmente perire, la guerra tra Westalis e Ostania sarebbe inevitabile.

Twilight, l'agente migliore della WISE, è dunque chiamato a prendere servizio in questa operazione speciale. Tuttavia, in qualche modo resta coinvolta anche la piccola Anya, che fa la conoscenza di un grosso cagnolone dal manto bianco in grado di leggere il futuro.

Attraverso la sua telepatia, Anya è in grado a sua volta di leggere il futuro dalla mente del cane. A un certo punto, ha una oscure visione su quel che accadrà di lì a breve. La famiglia Forger sta per perdere un membro: papà Loid morirà coinvolto in una esplosione.

Scioccata, Anya cerca un metodo per impedire che ciò accada e in Spy x Family 1x14 cerca di disarmare una bomba. Fortunatamente, grazie all'intervento della bimba, va tutto per il meglio. Il futuro è stato riscritto e nell'immaginario di Anya e del suo cane, Loid è tornato al fianco di sua figlia e sua moglie.