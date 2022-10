Spy x Family 1x14, trailer e data di uscita: disarmare la bomba a tempo

L’inizio del palinsesto autunnale 2022 su Crunchyroll ha portato al ritorno dell’anime di Spy x Family. Il secondo cour è ricominciato in modo esplosivo, ma la vera bomba potrebbe esplodere nel corso della prossima puntata dell’adattamento. La pace nel mondo è in pericolo, riuscirà Anya a disinnescare l’ordigno?

Con l’episodio 13 di Spy x Family gli spettatori fanno ritorno in quel di Ostania assieme alla famiglia Forger. Come regalo per aver ottenuto la sua prima stella, Anya ha chiesto di poter adottare un cucciolo. Questa sua richiesta porta però a farla finire nei guai. Mentre papà Loid viene urgentemente richiamato in servizio, mamma Yor perde di vista Anya che scappa all’inseguimento di un grosso cagnolone dal pelo bianco che presenta due particolarità: può leggere il futuro ed è equipaggiato con un ordigno esplosivo.

A quanto pare un gruppo di giovani terroristi ha intenzione di uccidere un rappresentante politico per far scoppiare la guerra tra i paesi di est e ovest. A Twilight è stato assegnato l’incarico di impedire lo scoppio di un grave incidente diplomatico, ma anche Anya è in qualche modo coinvolta nella missione.

Con il ritorno dell’anime che sta spingendo le vendite del manga di Spy x Family, la quattordicesima puntata della spy comedy porterà Anya nei pressi di una torre orologio che pare sia il luogo in cui è stato nascosto l’esplosivo. La “Mission 14: disarm the time bomb” di Spy x Family debutterà sabato 8 ottobre alle 17:30 CEST su Crunchyroll.