Spy x Family 1x15, un nuovo arrivo a casa: la famiglia Forger si allarga

La crisi politica cominciata in Spy x Family 1x13 giunge finalmente a conclusione. Il complotto dei terroristi viene sventato dall'agente Twilight, che ha ricevuto un prezioso contributo da parte della sua finta famiglia. Nel corso del terzo episodio del secondo cour dell'anime è dunque tempo di festa.

In Spy x Family 1x14 i Forger hanno difeso la pace nel mondo. La quindicesima puntata si apre infatti con Yor che con un calcio mette la parola fine alla fuga del leader del gruppo terrorista. Il caso è chiuso e Twilight può finalmente tornare da sua moglie e sua figlia.

Riunito con i suoi familiari, Loid scopre quanto accaduto loro nel mentre e fa la conoscenza con il grosso cagnolone bianco rimasto al fianco di Anya per tutto il tempo dell'incidente. Quando Loid sta per affidare l'animale alle cure dei suoi capi, Anya piange e afferma di non volersi separare dal suo nuovo amico. La bimba giura di non andare più a scuola e per il buon fine dell'Operazione Strix Loid è costretto ad adottare il cane. La famiglia Forger è ora composta da quattro membri.

Tornata a scuola, Anya racconta del suo cane ai suoi compagni. Si rende però conto di non avere ancora dato un nome al suo amico. Dopo una gita al parco, Anya decide che il cane si chiamerà Bond, come il suo eroe della TV preferito.