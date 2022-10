Spy x Family 1x15, trailer e data di uscita: l'impresa di Twilight

Il palinsesto autunnale 2022 di Crunchyroll ha riportato in scena i Forger, all'apparenza una normale famiglia, ma che in realtà nasconde alcuni segreti. Papà Loid è Twilight, la miglior spia al mondo che lavora per la WISE. Mamma Yor è la sicaria Thorn Princess e la piccola Anya è una telepate. Inoltre, non sono uniti da legami di sangue.

A inizio ottobre il secondo cour di Spy x Family ha esordito con la trasmissione del tredicesimo episodio. L'avventura è ripresa portando gli spettatori subito nel bel mezzo di una grave crisi politica. Un gruppo di giovani estremisti è deciso a compiere un atto di terrorismo durante un incontro tra i politici di Westalis e Ostania. Il clima tra le due nazioni è già freddo e un qualisasi tipo d'incidente potrebbe scatenare la guerra. È compito della famiglia Forger di assicurare la pace nel mondo.

In Spy x Family 1x14 Anya ha disarmato una bomba, salvando la vita di suo padre Loid. Tuttavia, la sicurezza del mondo è ancora in bilico. Il leader dei terroristi è ancora in libertà, deciso a completare il suo folle piano.

Twilight, che ha assunto le sembianze del politico bersagliato, ha fatto cadere in trappola l'universitario terrorista, che però ha sguinzagliato l'ultimo dei cani bomba ancora in circolazione. Se l'esplosivo dovesse detonare, sia per Twilight che per la pace nel mondo sarebbe la fine.

Spy x Family 1x15 debutterà su Crunchyroll sabato 15 ottobre. La terza puntata del secondo cour, come vediamo dal trailer PV in calce all'articolo, chiuderà questo cerchio. Papà Loid Forger riuscirà nella sua impresa oppure assisterà inerme allo scoppio di un conflitto mondiale? Fateci sapere con un commento se questo secondo cour dell'anime vi sta convincendo.