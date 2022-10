Spy x Family 1x16, il segreto di mamma Yor: matrimonio in crisi?

Il secondo cour di Spy x Family ha dato il benvenuto a una new entry in casa Forger. Il mini arco narrativo incentrato sul tentato attacco terroristico ha però portato degli strascichi in famiglia. Che Yor abbia deciso di volersi separare da Loid e Anya?

In Spy x Family 1x16 Loid nota lo strano comportamento di Yor, che da qualche giorno tarda a rincasare e si comporta in maniera fredda. Inoltre, si accorge che la sua finta moglie ha le mani ricoperte di tagli e ferite. Il lavoro segreto di Yor sta mettendo in crisi il loro matrimonio?

In realtà, Yor non ha alcuna intenzione di separarsi da suo marito e sua figlia, anzi. Incapace di cucinare, ha deciso di imparare a dilettarsi ai fornelli. Ad aiutarla è Camilla, una sua collega di lavoro che ogni sera la ospita in casa per indirizzarla verso la giusta via.

Dopo vari fallimenti, in cui assistiamo anche al ritorno di Yuri Forger, Yor finalmente riesce a preparare un buon piatto, una portata che sua mamma le cucinava durante l'infanzia. Tornata a casa Forger, Yor rivela la verità ai suoi cari e cucina per loro una golosità culinaria che sorprendentemente per Loid e Anya si rivela essere squisita. Tuttavia, quello è l'unico approccio ai fornelli che riesce a Yor.