Spy x Family 1x16, trailer e data di uscita: il dilemma di Yor

Il ritorno della serie anime di Spy x Family ha portato la famiglia Forger ad affrontare un incidente che avrebbe potuto portare a un conflitto tra i paesi di est e ovest. Risolta questa crisi politica, Loid, Yor e Anya possono tornare alla loro "tranquilla" vita familiare.

In Spy x Family 1x15 casa Forger accoglie un nuovo membro, il cagnolone Bond. Con un nuovo ospite a tavola, mamma Yor decide una volta per tutte di voler apprendere l'arte della cucina. Le scarse capacità di Yor ai fornelli sono però ben note a tutti.



Colei che in realtà è la Thorn Princess non è affatto capace di svolgere i comuni servizi quotidiani. È infatti Loid a occuparsi della loro alimentazione. Tuttavia, sentendosi inutile, Yor decide che è ora di apprendere i segreti della cucina e di diventare una vera donna di casa come le sue colleghe di lavoro.

Per questa sua nuova missione tornerà in causa anche suo fratello minore Yuri Briar, che però lavora segretamente per la Polizia Segreta di Ostania. Il più grande pericolo per l'Operazione Strix di Twilight tornerà dunque in scena. Lasciandovi a un cosplay di Yor la principessa di spine, vi ricordiamo che Spy x Family 1x16 debutterà su Crunchyroll il 22 ottobre 2022. Voi state seguendo il secondo cour dell'anime?