Spy x Family 1x17: l'operazione amicizia di Anya e il compito di Damian

Dopo essere miracolosamente sopravvissuta alla cucina di Yor in Spy x Family 1x16, Anya fa ritorno a scuola. Riuscirà la piccola Forger a riuscire nella sua Operazione Amicizia e a rendere felice suo padre Loid?

Di ritorno alla Eden Academy, in Spy x Family 1x17 Anya tenta ancora una volta di stringere amicizia con Damian Desmond, il secondogenito di Donovan Desmond che Twilight sta cercando di avvicinare. Ogni tentativo della bimba fallisce però miseramente.

Ai bambini della Eden viene assegnato un particolare compito in classe. Divisi in gruppetti da due, gli studenti hanno il compito di rappresentare un animale con della carta. Mentre Becky ricrea Loid, di cui è follemente innamorata, Anya stropiccia un pezzo di carte ritenendolo uguale al suo cane Bond. Damian prende invece il compito sul serio e decide di creare una statuetta di carta raffigurante un grifone.

Convinta che questo sia il mezzo per diventare sua amica, Anya decide di contribuire nella creazione di Damian. Tuttavia, Anya è un disastro in qualsiasi cosa faccia. La mostruosità creata da questo duo inaspettatamente vince il primo premio, con i ragazzini che prendono un buon voto. Damian è felice, ma quando chiama a casa per comunicare il risultato raggiunto non viene minimamente calcolato da suo padre Donovan.