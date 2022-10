Spy x Family 1x17, trailer e uscita: il piano scolastico di Anya

Il secondo cour di Spy x Family procede con successo, portando gli spettatori a scoprire nuove avventure della famiglia Forger. Dopo aver sventato un attacco terroristico ed essersi uniti in cucina, Loid, Yor e Anya sono pronti per una nuova missione. È tempo di tornare tra le mura scolastiche della Eden Academy e ottenere una nuova Stella!

In Spy x Family 1x16 Yor è finalmente riuscita a cucinare un piatto degno di essere mangiato. Le vicende di casa Forger devono però ora lasciare spazio al ritorno di Anya tra i banchi di scuola. Riuscirà la bambina a conquistare altre Stelle, fondamentali per la buona riuscita dell'Operazione Strix di suo padre Loid, oppure verrà punita con delle Tonitrus?

Mentre in Giappone Anya è la star della collaborazione tra Spy x Family e Burger King, nel secondo cour dell'adattamento anime deve tornare alla Eden. Come vediamo dalla clip in anteprima in calce all'articolo la bambina telepate ritroverà i compagni di classe Becky e Damian. Quest'ultimo pare però preoccupato da una inaspettata telefonata ricevuta. Che si tratti di una qualche questione legata a suo padre Donovan Desmond, l'obiettivo di Twilight? La missione amicizia di Anya richiederà ben più di qualche sforzo da parte della bambina!