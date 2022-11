Spy x Family 1x18: Anya e l'intrigo degli esami alla Eden

Il compito in classe di Spy x Family 1x17 ha visto Anya cooperare con Damian per ottenere un buon risultato. Tuttavia, quello era solamente il preludio. Nel corso della diciottesima puntata dell'adattamento anime, la sesta del secondo cour, alla Eden Academy cominciano gli esami di metà anno.

Spy x Family 1x18 comincia con il prof. Henderson che consegna i risultati di un compito sostenuto in precedenza dai suoi studenti. Tra tutti, Anya è quella che prende il voto peggiore, un misero 13/100. La ragazzina non è proprio portata per lo studio, ma è fiduciosa di passare i prossimi esami leggendo la mente dei suoi compagni più secchioni. Tuttavia, proprio il giorno dell'esame ci sarà la luna piena, che come svelato nell'episodio di Spy x Family annulla i suoi poteri da telepate.

Anya è dunque costretta a studiare per non rischiare di ricevere una nuova Tonitrus, anche se i suoi tentativi sono vani. Anche lo zio Yuri Briar, chiamato in causa da mamma Yor, infine si arrende all'incapacità di Anya nello studio. L'unica soluzione è che Twilight si infiltri nella scuola e modifichi le risposte di sua figlia prima che vengano corrette dall'insegnante.

Indossando uno dei suoi travestimenti, Loid si infiltra nella Eden, ma individua un'altra spia d'élite identificata con il nome di Daybreak. Si scopre infine che questo agente segreto si era infiltrato per trasformare i voti dei Desmond in risultati negativi. Loid, invece, decide di tornare a casa dopo aver preso visione dell'esame sostenuto da Anya.

Spy x Family 1x18 passa a cinque giorni dopo, quando i punteggi del compito vengono pubblicati nel cortile della Eden. Damian ha ottenuto l'11° posto assoluto, Becky il 46° e Anya solamente il 213°. Tanto basta per evitare la disfatta scolastica.