Spy x Family 1x18, trailer e data di uscita: Anya a lezioni private

Sebbene abbia contribuito a sventare un attacco terroristico che avrebbe portato all'esplosione della guerra tra i paesi di est e ovest, in questo secondo cour di Spy x Family Anya non è ancora riuscita a ottenere alcuna Stella, premio utile per diventare una Imperial Scholer della Eden Academy.

Il compito in classe di Spy x Family 1x17 è stata una sorpresa positiva, ma Anya è un disastro nello studio, nonché imbranata nell'attività fisica. Ottenere delle Stelle attraverso le materie scolastiche è dunque cosa altamente improbabile e Loid riconosce che i suoi sforzi sono del tutto inutili. Nonostante la sua insistenza, infatti, non riesce in alcun modo a stimolare l'apprendimento di sua figlia.

Disperato e in cerca di aiuto, trova una soluzione grazie a sua moglie. Yor ricorda che il suo fratellino minore era una sorta di genio dello studio e che forse lui potrebbe aiutare Anya a ottenere risultati più soddisfacenti. Dunque, seppur riluttante, per accogliere la richiesta di sua sorella in Spy x Family 1x18 zio Yuri farà da insegnante privato ad Anya. Yuri Briar torna in Spy x Family dopo aver fatto da cavia culinaria nell'episodio 16. Riuscirà l'agente della polizia segreta e rivale di Loid a essere un buon maestro? La sesta puntata del secondo cour dell'anime di Spy x Family debutterà il 5 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll.