Spy x Family 1x19, trailer e data di uscita: la negatività di un compagno

Lo scarso rendimento sui libri di testo e i continui fallimenti dell'Operazione Amicizia stanno minando l'anno scolastico di Anya Forger alla Eden Academy. La protagonista di Spy x Family, che ha l'obiettivo di diventare una Imperial Schooler o di stringere amicizia con Damian Desmond, farà però la conoscenza di un nuovo compagno.

Dopo aver a malapena ottenuto il punteggio minimo per passare l'ultimo test della Eden in Spy x Family 1x18, Anya dovrà affrontare una nuova avventura. L'obiettivo, come sempre, è quello di ottenere altre Stelle, evitare Tonitrus e accrescere il feeling con Damian. Nella settima puntata del secondo cour sarà la volta buona?

Nel corso di Spy x Family 1x19 Anya, Becky, Damian e i suoi due seguaci faranno amicizia con un altro studente della Eden, un tale che sembra essere circondato da una cupa aria di negatività. Aggraziandosi i compagni di classe con furbizia, approfittando delle sue sventure, cercherà di raggirare tutti mettendo Damian in cattiva luce.

Nel trailer PV dell'episodio vediamo però Anya contrariata dalla situazione ergersi in difesa del secondogenito dei Desmond. Che cosa farà la nostra eroica telepate? Nel frattempo, papà Loid monitorerà lo scenario da lontano. Intitolato "Vendetta contro Damian", Spy x Family 1x19 debutterà sabato 12 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll. Vi salutiamo lasciandovi alla cover di anan dedicata a Spy x Family.