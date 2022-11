Spy x Family 1x20, trailer e anteprima: una misteriosa figura femminile fa la sua comparsa

Con sette puntate già trasmesse, la seconda parte di Spy x Family giunge al giro di boa. Mancano infatti solamente altri cinque appuntamenti per assistere alla chiusura della prima stagione anime. Scopriamo dunque cosa accadrà nella 20esima puntata dell'adattamento prodotto da WIT Studio e CloverWorks.

Nella precedente puntata di Spy x Family Anya e Damian hanno affrontato la tragedia di George Glooman. Il ragazzino era convinto che l'azienda di famiglia stesse per fallire e che non avrebbe potuto più frequentare la Eden Academy. Tuttavia, la Glooman Pharmaceutical non è caduta in bancarotta, ma solamente rilevata dal Desmond Group. E ora cosa accadrà?

Intitolata "Indagare all'ospedale, decifrare il codice oscuro", la ventesima puntata della serie anime di Spy x Family si allontanerà dalle mura scolastiche della Eden per affrontare una nuova missione al fianco di papà Loid. Nei panni di Twilight, dovrà collaborare al fianco dell'amico Franky. Ma chi è quella misteriosa donna dallo sguardo truce che appare nel trailer PV e per quale motivo si trova nell'ospedale presso cui Loid lavora sotto copertura? Una nuova, importante protagonista farà il suo debutto.

Nel frattempo Yor, nei panni della Thorn Princess, si sposta per la città tenendo la mano di Anya. Il prossimo episodio dell'adattamento di Spy x Family debutterà in simulcast streaming su Crunchyroll il 19 novembre 2022. Vi rimandiamo alla Loid e Anya sulla copertina di anan.