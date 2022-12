Spy x Family 1x21, la sostituta di Yor: l'attacco di Nightfall

Fiona Frost ha fatto il suo debutto nell'20° episodio dell'anime di Spy x Family, dapprima come collega di lavoro di Loid in ospedale e poi successivamente, rivelando la sua identità, come agente segreto della WISE. Qual è il suo obiettivo e cosa comporterà la sua ascesa per la famiglia Forger?

Fiona è la nuova protagonista del secondo cour di Spy x Family e nel ventunesimo episodio della serie cade la sua maschera. La donna, glaciale e imperturbabile, è in realtà una spia della WISE che esattamente come Twilgiht è infiltrata in Ostania. La sua nuova missione è quella di coadiuvare Twilight con l'Operazione Strix, ma Nightfall, questo il suo nome in codice, intende fare molto di più. Il suo vero obiettivo è quello di sostituire Yor come mamma della famiglia Forger.

Presentandosi a casa Forger con una scusa, Fiona si presenta ufficialmente a Yor come collega di lavoro di suo marito Loid. Poco dopo che le due donne si trovavano assieme da sole, a casa tornano anche Loid e Anya, che grazie ai suoi poteri scopre immediatamente l'identità segreta di Fiona. La bambina scopre poi qualcosa di scioccante, quella donna priva di emozioni è in realtà perdutamente innamorata di Twilight, colui che le fece da maestro nel suo periodo di addestramento.

I tentativi di Nightfall si rivelano inefficienti, con la famiglia Forger che si dimostra più unita e attaccata che mai. Fiona Frost non è però una tipa che molla l'osso così facilmente e ben presto tornerà all'attacco per conquistare il cuore del suo adorato Twilight.