Spy x Family 1x21, trailer e data di uscita: la vita quotidiana dei Forger è in pericolo

Il secondo cour di Spy x Family si sta imponendo come uno degli anime più seguiti della stagione, nonostante i grandi nomi con cui si sta confrontando. Dopo episodi divertenti e prettamente incentrati sulla mascotte Anya, questa volta Twilight dovrà difendere la quotidianità della sua famiglia.

In Spy x Family 1x20 Anya ha accompagnato suo papà Loid a lavoro per realizzare una ricerca scolastica. Abbiamo dunque avuto modo di conoscere meglio il lavoro sotto copertura di Loid e il motivo per cui egli abbia scelto proprio la professione dello psichiatra. Ci è stata inoltre presentata una nuova protagonista, Fiona, una dipendente del Berlint General Hospital che è però in realtà un agente segreto della WISE.

Nel trailer preview di Spy x Family episodio 21 vediamo Fiona con uno sguardo cupo e minacccioso. Il suo obiettivo pare essere la povera Yor, ma per quale motivo odia a quel modo la finta moglie del suo collega? La quotidianità dei Forger sta per essere in pericolo.

Fiona sembra essere presa da Twilight e cercherà in tutti i modi di sostituire Yor come mamma della famiglia Forger. Con lei, l'Operazione Strix potrebbe procedere in maniera più spedita. Ma Yor non si lascerà sopraffare senza combattere. L'episodio 21 di Spy x Family debutterà il 26 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll.