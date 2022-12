Spy x Family 1x22: il torneo di tennis clandestino

Nel 20° episodio di Spy x Family ha fatto il suo esordio Fiona Frost, collega di lavoro di Loid Forger presso l'ospedale di Ostania che nasconde un segreto: è una spia infiltrata per la WISE. Nella decima puntata di Spy x Family Parte 2 assistiamo alla prima missione di coppia degli agenti Twilght e Nightfall.

In Spy x Family 1x21 Nightfall ha cercato di sostituirsi a Yor come mamma della famiglia Forger per l'Operazione Strix. Pur non avendo avuto successo, vediamo che nel successivo episodio Fiona è ancora determinata nel suo obiettivo per far breccia nel cuore di Loid.

Nighfall incontra Twilight per informarlo di un nuovo incarico. I due dovranno infiltrarsi nella proprietà di Cavin Campbell per appropriarsi della "Dama del Sole", un quadro dal valore inestimabile che una volta apparteneva a un ufficiale dei servizi segreti dell'est. Questa spia pare fosse in possesso di informazioni in grado di riaccendere il conflitto tra est e ovest e secondo un informatore queste sono nascoste nel quadro. Proprio per questo Twilight e Nightfall devono recuperarlo a tutti i costi.

Campbell ha organizzato un torneo di tennis clandestino a cui si può partecipare attraverso ingenti somme di denaro e i cui vincitori hanno diritto a scegliere come ricompensa una qualunque delle opere d'arte della collezione. Twilight e Fiona partecipano come la coppia di sposi Gwight e Tombée Phony, ovviamente con l'intenzione di appropriarsi della "Dama del Sole".

Dopo aver battuto una coppia di ex giocatori professionisti del "Grande Slam", i due agenti segreti si confrontano con i fratelli Boric. Solamente a quel punto Twilight scopre che nel torneo clandestino non esistono regole e che persino doping e tecnologia sono ammessi. Nonostante ciò, i due arrivano in finale, dove si battono per la vittoria con i fratelli Campbell. La finalissima è tuttavia così sporca e truccata da mettere in difficoltà le due spie.