Spy x Family 1x22, trailer e anteprima: il losco torneo di tennis

Il secondo cour di Spy x Family si avvicina ai battenti finali. Alla conclusione della prima stagione anime mancano infatti solamente ulteriori quattro puntate. Scopriamo dunque quel che accadrà nel ventiduesimo episodio dell'adattamento prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks.

In Spy x Family 1x21 Fiona ha cercato di prendere il posto di Yor Briar come mamma della famiglia Forger, ma senza successo. Il piano dell'agente Nightfall si è rivelato un fallimento e l'Operazione Strix procederà come da programmi. Tuttavia, richiamati da Handler, l'unico contatto con la WISE in Ostania, Twilight e Nightfall ricevono un nuovo incarico.

Nel corso della prossima puntata di Spy x Family vedremo Twilight e Nightfall partire per una particolare missione. I due agenti segreti dovranno infiltrarsi in una bisca clandestina mascherando le loro identità sotto copertura e risolvere un misterioso caso.

Nel trailer PV di Spy x Family 1x22 Loid e Fiona vestiranno i panni di una coppia di sposi appassionata di tennis e parteciperanno a un losco torneo. Nel corso della competizione dovranno vedersela con dei tipi poco raccomandabili. Che cosa può nascondersi dietro un semplice torneo di tennis? Nel frattempo, Anya imparerà a giocare con la racchetta al fianco dell'inseparabile amico a quattro zampe Bond e di mamma Yor. Vi ricordiamo che Spy x Family è l'anime più visto della stagione, avendo battuto anche Chainsaw Man.