Spy x Family 1x24, la famiglia Forger è in pericolo: l'insicurezza di Yor

Il secondo cour di Spy x Family sta per giungere al termine. Prima dei saluti, la famiglia Forger deve affrontare un nuovo incredibile. L'Operazione Strix è in pericolo. Yor è insicura sulle sue qualità di moglie e mamma e pensa che Loid voglia allontanarla dal suo ruolo.

In attesa di ulteriori novità sulla seconda stagione di Spy x Family, l'anime di WIT Studio e CloverWorks arriva su Crunchyroll con la 24° puntata. L'esordio di Fiona Frost e la sua vicinanza con Loid rendono Yor sempre più insicura. La donna di casa Forger ritiene di non essere né una brava mamma, né una brava moglie e ha paura che suo marito decida di continuare la vita di casa Forger facendo prendere a Fiona il suo posto.

Quando in Spy x Family 1x24 Loid si accorge che in Yor c'è qualcosa che non va, la invita a prendere un drink. Tuttavia, al primo bicchiere bevuto Yor si ubriaca e perde la ragione, sputando tutto ciò che aveva in testa. Dopo essere stato steso, Loid riesce infine a risolvere la questione convincendo Yor del suo importantissimo ruolo.

La seconda parte dell'episodio è invece tutta incentrata sull'amicizia tra Anya e Becky. La piccola Blackbell è convinta che Anya sia innamorata di Damian e cerca in tutti i modi di aiutarla a conquistarlo suggerendo dei nuovi outfit. Dunque si mettono in viaggio verso un centro commerciale per fare shopping assieme. Infine, l'unico acquisto saranno due portachiavi che consacreranno l'amicizia tra le due bambine.