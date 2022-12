Spy x Family 1x24, trailer e uscita: l'atroce dubbio di Yor Forger

La famiglia Forger si appresta a fare i propri saluti. Il prossimo episodio della serie anime sarà infatti anche il penultimo della prima stagione. Scopriamo quando uscirà e, in anteprima, che cosa accadrà nell'episodio 24 di Spy x Family.

In queste ultime puntate dell'anime ha fatto il suo ingresso in campo Fiona Frost, collega di lavoro di Loid Forger presso l'ospedale. Come gli altri protagonisti principali dell'opera, anche la donna nasconde una seconda, misteriosa identità. Fiona è in realtà la spia Nightfall, agente segreto della WISE.

In Spy x Family 1x23 è giunto al termine il torneo di tennis clandestino a cui Twilight e Nightfall hanno dovuto prendere parte. L'agenzia WISE riteneva che l'organizzatore del torneo fosse in possesso di un prezioso quadro in cui fossero nascosti dei segreti in grado di accendere il conflitto tra est e ovest. Dopo aver trionfato senza non poche difficoltà, le due spie sono riuscite ad accaparrarsi il dipinto in questione. Tuttavia non vi era nascosta alcuna informazione vitale.

La guerra tra Westalis e Ostania è stata evitata ancora una volta, ma la famiglia Forger non vive il migliore dei periodi. La conoscenza con Fiona Frost ha fortemente destabilizzato Yor. La finta moglie di Loid ha intuito che la donna è interessata a suo marito, ma si sente inferiore nei suoi confronti. Fiona sarà la causa del divorzio tra Loid e Yor? Intitolato "Madre e Moglie, shopping con l'amica", Spy x Family 1x24 debutterà in simulcast streaming su Crunchyroll il 17 dicembre 2022. Vi ricordiamo inoltre che l'annuncio di Spy x Family Stagione 2 potrebbe essere dietro l'angolo.