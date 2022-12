Spy x Family 1x25: il primo contatto con Donovan Desmond

Dopo mille, divertentissime avventure l'Operazione Strix finalmente prende una svolta decisiva. In Spy x Family 1x25, ultima puntata del secondo cour che dunque chiude la prima stagione dell'anime, l'agente Twilight riesce a compiere un importantissimo passo per la buona riuscita della sua missione segreta.

Sistemate le questioni di casa in Spy x Family 1x24, Loid Forger torna a concentrarsi sul suo lavoro da spia. Con la fine del semestre scolastico alla Eden Academy viene organizzata una riunione tra i membri degli Imperial Schooler e le loro famiglie. Anya e Damian hanno già ottenuto una Stella ciascuno, ma i bambini non sono ancora divenuti membri dell'elité scolastica. Fortunatamente per Twilight, però, il fratello maggiore di Damian fa parte degli Imperial Schooler e dunque Donovan Desmond prenderà parte alla riunione.

Venuto a conoscenza della presenza del padre alla riunione, il piccolo Damian chiede udienza. Nel frattempo, Twilight studia attentamente come poter incontrare il presidente del Partito di Unità Nazionale di Ostania.

Mentre Anya incoraggia Damian a incontrare il suo impegnatissimo e onorevole padre, Loid trae profitto dalla situazione. Fingendo di imbattersi fortuitamente in Damian in cerca di un oggetto perduto da sua figlia, conversa con il bambino proprio quando Donovan entra nelle mura scolastiche.

Twilight è riuscito per la prima volta ad avere una conversazione con Donovan Desmond e ad approfondire la personalità di colui che rappresenta la principale minaccia per la pace tra est e ovest. Ma come potrà incontrare nuovamente l'obiettivo dell'Operazione Strix? L'avventura dei Forger proseguirà con la Stagione 2 di Spy x Family e con il film anime annunciato al Jump Festa.