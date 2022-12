Spy x Family 1x25, trailer e data di uscita: l'ultima missione

Spy x Family è stato tra gli anime più visti di questa stagione, ma l'appuntamento con la famiglia Forger giungerà al termine con il rilascio della prossima puntata. Scopriamo la missione finale di Anya, Loid e Yor prima dell'ultimo saluto alla prima stagione dell'adattamento.

Fiona Frost, il nome fittizio sotto cui si cela l'identità dell'agente segreto Nightfall, stava per sconvolgere la famiglia Forger. La collega di lavoro di Loid è follemente innamorata di Twilight e ha cercato di fare di tutto per togliere di mezzo Yor e diventare la nuova moglie e mamma della famiglia Forger.

Nonostante i dubbi interiori di Yor in Spy x Family 1x24, la famiglia infine ne è uscita incolume. Loid è riuscito a rasserenare Yor, che aveva messo in dubbio le proprie capacità di mamma e moglie. Anya, intanto, ha stretto ancora di più il legame con Becky. Riuscirà a fare lo stesso con Damian?

Prima della stagione 2 di Spy x Family, manca ancora un episodio. Intitolato "Primo Approccio", Spy x Family 1x25 debutterà in simulcast streaming su Crunchyroll il 24 dicembre e vedrà la piccola Anya e papà Loid impegnati in un qualcosa di losco. Che cosa stanno macchinando di fare per il buon fine dell'Operazione Strix?