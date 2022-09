Spy x Family parte 2, arriva il trailer: la nuova missione di Anya, Loid e Yor

Spy x Family è un anime che è riuscito a stupire fin dall'apparizione della prima puntata su Crunchyroll. Con i primi episodi previsti dalla produzione di WIT Studio e Cloverworks, il pubblico ha iniziato ad affezionarsi ad Anya, Loid e Yor, i tre personaggi che compongono una famiglia molto particolare.

La prima parte della prima stagione si è però interrotta in un momento delicato: l'operazione Strix continua, ma il lavoro da spia di Loid lo ha portato a contatto con un'organizzazione terroristica. L'ultimo episodio di Spy x Family prima dell'interruzione vedrà un continuo nella seconda parte dell'anime, che si presenta ora con un video.

TOHO Animation ha pubblicato sul suo canale ufficiale Youtube il trailer di Spy x Family parte 2, per la maggior parte dedicato proprio agli sviluppi di questo arco narrativo lasciato in sospeso. Anya, Loid e Yor si troveranno loro malgrado a dover affrontare questi gruppo di terroristi, il tutto mentre potrebbe aggiungersi a breve un nuovo componente nella loro famiglia. In alto potete osservare il video distribuito.

Il primo ottobre 2022 alle 23:30 è previsto l'esordio di Spy x Family parte 2 in Giappone con il nuovo gruppo di episodi, che accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione autunnale.