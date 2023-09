Spy x Family 2: Crunchyroll torna a trasmettere la serie in streaming

Spy x Family ha debuttato lo scorso anno con il suo adattamento anime, ricevendo un enorme successo sin dalla prima puntata. L'opera di Tatsuya Endo sta per tornare sugli schermi con una seconda stagione e un film inedito, in vista di Natale. Mancano pochi giorni dal debutto in televisione e ad oggi si sa chi offrirà in streaming la serie.

Secondo alcune speculazioni, è stato rivelato quanti episodi avrà la seconda stagione di Spy x Family. La scorsa stagione è stata divisa in due parti e ha ricevuto in tutto 25 episodi. Al momento, tuttavia, non si sa se potrebbe succedere lo stesso con la 2° stagione della serie.

Crunchyroll ha annunciato che per i fan all'estero offrirà i nuovi episodi di Spy x Family con sottotitoli in tutte le lingue. I doppiaggi, invece, verranno offerti in inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, arabo e ovviamente anche in italiano. Tuttavia, non si sa per quando saranno disponibili questi doppiaggi.

La nota piattaforma streaming ha rivelato la notizia con un trailer promozionale, che è possibile vedere all'inizio dell'articolo. Anya è pronta a tornare sul piccolo schermo, assieme ai suoi "genitori" Loid e Yor. Alla famiglia Forger attendono tantissime nuove missioni, riusciranno a cavarsela?

La prima puntata della seconda stagione uscirà ufficialmente il sette ottobre alle ore 23:00 JST, che corrispondono alle ore 16:00 italiane. Crunchyroll renderà disponibile l'episodio in un secondo momento, poche ore dopo dal debutto nelle televisioni giapponesi.

Sono disponibili in anteprima le sigle di apertura e di chiusura della seconda stagione di Spy x Family. Il franchise riceverà, verso la metà di dicembre, un film inedito. Anya, Loid e Yor festeggeranno il Natale a loro modo con una nuova missione top secret. Spy x Family CODE: White arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi il 22 dicembre 2023, ma al momento non si sa se uscirà in Italia in streaming o nei cinema convenzionati.