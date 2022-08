Spy x Family parte 2: data di uscita, locandina con Anya e un teaser trailer inedito

Il manga di Spy x Family fece faville in Italia e nel resto del mondo sin dalla prima uscita. Ormai sono anni che il titolo di Tatsuya Endo è in cima alle classifiche di vendita in Giappone e non soltanto. Quest'anno però è stato il turno anche dell'adattamento animato, che però ancora si deve concludere definitivamente.

Su Crunchyroll è disponibile la prima parte di Spy x Family e, tra qualche mese, arriverà anche la seconda. È già noto da tempo infatti che la prima stagione sarebbe stata suddivisa in due parti, una in onda da aprile a giugno 2022 e l'altra da ottobre a dicembre 2022. Ciò vuol dire che tra poco più di un mese rivedremo Anya e la sua peculiare famiglia in azione, con la produzione che lo ricorda con una key visual e un teaser trailer.

La locandina di Spy x Family vede Anya al centro, mentre intorno ci sono gli altri protagonisti come Loid e Yor, i secondari come Scruffy e poi anche qualche personaggio nuovo che farà il suo debutto nel prossimo ciclo di episodi. Il teaser trailer di Spy x Family si basa sulla stessa locandina, facendo vedere qualche dettaglio in più, ma anche rivelando che Spy x Family tornerà il primo ottobre con il nuovo episodio. Siete pronti per il ritorno della famiglia di spie?