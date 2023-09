Spy x Family 2: tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova uscita anime!

Anime come Spy x Family sono rari perché tendono ad attrarre un pubblico di vari generi. Anche se può essere classificato come un thriller di spionaggio/d'azione, è anche un solido titolo slice-of-life. La serie anime fonde abilmente commedia, azione, avventura, brivido e persino un pizzico di romanticismo in una trama dal ritmo eccezionale.

La prima stagione di Spy x Family è stata presentata per la prima volta nel 2022, coprendo in larga misura l'Operazione Strix e la stupidità della disfunzionale famiglia Forger. L'unico modo per Loid di entrare in contatto con Donovan Desmond è tramite Anya. Tuttavia, considerando i suoi voti e il primo confronto con suo figlio, Damian, Loid ha pensato che fosse meglio intervenire e preparare lui stesso il terreno piuttosto che affidarsi ad Anya.

Spy x Family era destinato a ricevere una seconda stagione dopo la sua travolgente accoglienza da parte di fan e critici. Era ovvio che il fandom non si sarebbe accontentato di una sola stagione , ma per fortuna CloverWorks non solo ha annunciato un sequel della commedia di spionaggio, ma anche un film spin-off.

Si prevede che la seconda stagione di Spy x Family adatterà i capitoli dal 37 al 76 del manga e continuerà la storia da dove era stata lasciata nel finale della prima stagione. Loid è finalmente riuscito a mettere faccia a faccia Donovan Desmond con l'aiuto della sua meticolosa pianificazione e dell'ingegno di Anya.

Mentre Loid analizzava la sicurezza e la sua linea di condotta, Anya cercava di aiutare suo "padre" convincendo Damian a non rinunciare a interagire con suo padre. D'altra parte, il Secondo Figlio ha trovato il coraggio di parlare con suo padre e ha inviato un messaggio tramite suo fratello maggiore per incontrarlo vicino alla biblioteca. Loid si posiziona abilmente vicino al punto d'incontro, e dopo quasi 24 episodi e un giro caotico con la sua presunta famiglia, Twilight riesce a compiere la sua missione.

Non c'è stata una sinossi ufficiale sulla seconda stagione, ma si dice che coprirà il popolare arco narrativo di Cruise Adventure. Gli episodi potrebbero coprire il tentativo della famiglia Forger di prendersi una vacanza, che sarà, ovviamente, una missione sotto copertura sia per Loid che per Yor.

È possibile che la seconda stagione riguardi più Yor che Loid, ma le teorie dei fan suggeriscono che potrebbe essere giunto il momento che lo show copra il tragico retroscena di Loid.