Spy x Family Parte 2 : la famiglia Forger si riunisce nella nuova opening dell'anime

Il countdown sta per terminare, il 1° ottobre 2022 Spy x Family parte 2 debutterà su Crunchyroll. A pochissimi giorni dal ritorno dei Forger, CloverWorks e WIT Studio hanno presentato in anteprima la clip che accompagnerà la sigla di apertura di questo secondo cour.

Sul sito ufficiale dell'adattamento anime del manga scritto e illustrato da Tatsuya Endo è stata rivelata la sequenza di apertura della seconda parte della serie. Priva dei crediti, la clip presenta in via ufficiale il tema musicale del secondo cour di Spy x Family. La canzone che accompagna l'opening è "SOUVENIR" della band musicale BUMP OF CHICKEN.

Il meraviglioso tema di apertura del secondo cour di Spy x Family punta i riflettori sui componenti della famiglia Forger Anya, Yor e Loid, e sulle loro vite parallele. Segretamente, il papà è la spia Twilight, la mamma è l'assassina Thorn Princess e la figlia è una telepate.

La parte 2 di Spy x Family introdurrà nuovi protagonisti, di cui però non sappiamo ancora nulla di ufficiale. La regia è affidata a Kazuhiro Furuhashi, mentre Kazuaki Shimada e (K)NoW_NAME si stanno rispettivamente occupando dei character design e della composizione della colonna sonora. E voi cosa vi aspettare da questo nuovo appuntamento con la spy comedy di Endo?