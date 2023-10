Spy x Family 2 mostra la scena più attesa dai fan: il meme di Anya

Finalmente Spy x Family è tornato e la seconda stagione ha appena debuttato con il suo primo episodio. Anya, Loid e Yor Forger hanno dato il bentornato al pubblico e sono di nuovo in scena. Per chi ha letto il manga originale di Tatsuya Endo, saprà bene quante cose attendono a questa particolare famiglia e noi non vediamo l'ora di vederle animate.

A proposito di ciò, una scena in particolare è stata appena animata e i fan della serie non potevano essere più felici di così. Questo panel del manga è stato memato in ogni modo e anche chi non ha letto la serie originale molto probabilmente l'ha vista in giro per il web.

Stiamo parlando della scena iconica in cui Anya tende un'imboscata a Franky, amico di Loid, per rintracciare i suoi genitori nel momento in cui loro si trovano ad un appuntamento. Dal punto di vista della bambina, la scena è estremamente drammatica e proprio per questo ilare.

Ovviamente, Tatsuya Endo sapeva bene cosa stava facendo nel momento in cui ha creato questo panel. Questa scena è direttamente influenzata dai migliori manga shonen, ma nessuno riuscirebbe ad essere così intimidatorio come Anya. Il panel è stato allora ripreso per inserire nella scena diversi personaggi estremamente potenti che tutti noi conosciamo, come Gojo di Jujutsu Kaisen o Saitama di One-Punch Man.

Tornanto a parlare della serie televisiva, questa domenica uscirà ufficialmente il secondo episodio. Quanti episodi avrà la seconda stagione di Spy x Family? Purtroppo, non saranno così tanti come previsto, ma per fortuna abbiamo il numero certo di puntate da aspettarci. Intanto, non perdetevi questa illustrazione di Tatsuya Endo dedicata ad Anya di Spy x Family.