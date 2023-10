Spy x Family 2, poster e trailer per il nuovo arco narrativo dell'anime: Anya in crociera!

Dal debutto della serie manga, in brevissimo tempo Spy x Family ha conquistato il pubblico grazie a una storia irriverente che fa il baffo alle spy story e ai suoi protagonisti meravigliosamente scritti. Il ritorno dell'adattamento animato era dunque uno dei più attesi di questa stagione autunnale del 2023.

Nonostante non sia neppure a metà stagione, Spy x Family 2 è già uno degli anime migliori dell'autunno 2023. Anya è tornata in grande stile e lo ha fatto con una serie di nuove missioni segrete che hanno saputo divertire ed emozionare.

Spy x Family 2 ha adattato il meme di Anya, una delle scene più attese che in passato aveva fatto il giro del web divenendo virale tra gli appassionati di anime e manga. Questa seconda stagione prodotta da WIT Studio x CloverWorks sta però per cimentarsi in un nuovo, epico viaggio.

Lo staff della Stagione 2 di Spy x Family ha celebrato l'uscita dell'episodio 29 dell'anime rilasciando un bellissimo poster promozionale che si rifà a opere come Kakegurui. Nell'immagine promo vediamo infatti Anya e Becky scontrarsi con il trio capeggiato da Damian Desmond in una battaglia di carte da poker.

Spy x Family 2 episodio 29 lascerà spazio a un nuovo arco narrativo. Con il 30° episodio di Spy x Family 2 verrà inaugurata la saga "Great Cruise Adventure". Per lanciare l'adattamento di questo arco è stato rilasciato un teaser trailer che anticipa le premesse delle prossime puntate. Vedremo Anya, Loid e Yor partire in viaggio su una nave da crociera per godersi una vacanza di famiglia. Nulla andrà però come previsto e i nostri tre eroi dovranno dire addio ai sogni di relax e vacanze. Siete pronti a imbarcarvi in questa entusiasmante avventura?