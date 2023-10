Spy x Family 2 rilascia un nuovo poster promozionale: Damian e i suoi amici

Spy x Family è finalmente tornato con la sua seconda stagione e oggi ha debuttato ufficialmente il suo secondo episodio. Nel conteggio totale corrisponde alla ventisettesima puntata e, com'è stato mostrato nell'anteprima, una delle due storie vedrà al centro Damian Desmond e i suoi amici (o per meglio dire tirapiedi!).

Il primo episodio della seconda stagione ha rivolto l'attenzione sui suoi personaggi principali, ossia la famiglia Forger. Loid, Yor e Anya sono stati nuovamente introdotti agli spettatori adesso, con l'uscita della seconda puntata, Bond Forger, il cane di famiglia, e Damian Desmond sono stati protagonisti di due storie separate.

L'episodio 27 di Spy x Family Stagione 2 è intitolato "La strategia di Bond per restare in vita / Viaggio di ricerca sul campo di Damian". Entrambi questi due episodi devono dare il via ad un nuovo arco narrativo, ma si stanno focalizzando a ripresentare al pubblico i loro personaggi principali.

Di seguito trovate la trama dell'episodio due della seconda stagione di Spy x Family: "Bond vede un futuro inquietante e crede che sarà il cibo di Yor a causarlo. Per cambiare questo destino, Bond lascia la casa per cercare Loid! Henderson offre a Damian, Emil ed Ewen di fare un viaggio di ricerca sul campo con Mr. Green."

Come si evince dalla trama, il figlio di Desmond andrà in gita con i suoi compagni più fidati e sicuramente gli spettatori ne vedranno delle belle. Voi avete già visto il secondo episodio di Spy x Family 2? Anche Bond è stato protagonista di una storia. La seconda puntata già disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll!