Spy x Family 2 svela la sua sigla iniziale: i Forger al centro del videoclip

Il debutto della seconda stagione di Spy x Family è molto vicino. Le missioni top-secret di Twilight e della sua famiglia stanno per tornare e, in vista di ciò, lo staff dietro il noto franchise ha voluto regalare ai fan il videoclip della sigla iniziale in anteprima.

Per giunta, l'opening non presenta crediti o scritte su di essa. La sigla s'intitola "Kurakura" ed è eseguita da Ado. Ad occuparsi dello storyboard è stato l'acclamato regista Masaaki Yuasa, che ha lavorato anche per anime del calibro di INU-OH, Mind Game e Keep Your Hands Off Eizouken!.

Non dimenticate l'appuntamento con il primo episodio della seconda stagione di Spy x Family, in arrivo il 7 ottobre alle 23:00 JST, ossia alle ore 16:00 italiane. La serie sarà resa disponibile da Crunchyroll con sottotitoli in italiano e successivamente doppiata nella nostra lingua.

Il successo di Spy x Family è stato così d'impatto che anche lo showrunner di One Piece Netflix ha parlato della possibilità di una live action del noto adattamento del manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo.

Prossimamente è previsto anche il debutto di un film totalmente inedito a tema natalizio proprio dedicato alle avventure di Loid, Yor e la piccola Anya. Il lungometraggio verrà presentato con il nome di Spy x Family Code White e verrà presentato nella seconda metà di dicembre in tutti i cinema giapponesi.