Spy x Family 20: l'indagine del detective Anya Forger

Dopo aver assistito alla terribile vendetta di George Glooman in Spy x Family episodio 19, il secondo cour dell'anime procede sottoponendo Anya Forger a una ricerca scolastica. L'Operazione Strix non fa passi in avanti, ma la bambina dai poteri telepatici brilla come mascotte!

Nella ventesima puntata di Spy x Family il professore Henry Henderson assegna un compito a casa agli studenti della Eden. I bambini dovranno visitare un luogo di lavoro per compiere un'intervista e poi sviluppare un tema. Anya, appassionata di spie, ovviamente decide di accompagnare suo padre Loid a lavoro. Dovrà tuttavia accontentarsi di far visita al luogo presso cui Twilight lavora sotto copertura, il Berlint General Hospital. In Spy x Family 20 facciamo la conoscenza di una collega di Twilight, l'agente segreto Fiona.

Quando Anya chiede a suo papà il motivo per cui abbia scelto quel lavoro, Loid risponde che intende prendersi cura dei malati. In realtà, spera che Donovan Desmond si ammali e si rechi in ospedale per incontrarlo.

A un tratto Loid deve allontanarsi per questioni lavorative private e lascia Anya da sola nel suo studio. La bimba, invece che aspettare e mettersi a giocare, rovista in giro per la stanza fino a trovare un passaggio segreto.

Infine, tornati a scuola Anya legge al professor Henderson il tema sul lavoro di suo padre. A causa della sua versione dei fatti, Loid viene richiamato alla Eden Academy.