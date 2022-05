Spy x Family 62.3: com'è cominciata la carriera da spia di Twilight?

Il capitolo 62 di Spy x Family ha dato il via a un mini arco narrativo che ha permesso ai lettori di conoscere il triste passato dell'agente Twilight. Nel più recente appuntamento con la serie manga di Tatsuya Endo, continua il flashback sulla vita precendente di Loid Forger.

La terza parte della missione 62, ossia il capitolo 62.3, continua a esplorare il passato di Twilight. In seguito al primo incontro con Frankie, l'allora militare Loid si ammorbidisce, finendo per passare una sigaretta a quello che dovrebbe essere un nemico. Tuttavia, un discorso di colui che in futuro sarà il suo migliore amico, lo manda su tutte le furie. Proprio in quel momento, i due vengono sorpresi dal fuoco delle armi.

Mentre Frankie fugge incolume, Twilight viene ferito e miracolosamente riesce a giungere al campo alleato. Li, incontra i suoi tre amici d'infanzia, che riteneva essere morti durante i bombardamenti. Dopo tanto tempo, "Roland" esprime delle sincere emozioni. Il destino è tuttavia beffardo. I tre, chiamati in missione, non torneranno mai più. Di loro, restano solo le piastrine identificative. Nel frattempo, un rumor conferma che l'anime di Spy x Family adatterà tutto il manga.

Questa apertura del militare conosciuto con il nome di Roland, lascia trapelare la sua vera identità. Un uomo dei servizi segreti scopre il segreto di Twilight e gli propone di abbandonare tutto per seguirlo. Così, comincia la carriera da spia che nel futuro lo porterà a diventare papà Forger.