Spy x Family 62.3: il flashback di Twilight si conclude con un messaggio contro la guerra

Il capitolo 62 di Spy x Family, suddiviso in tre parti, narra la storia di Twilight, dalla sua infanzia, fino ai primi passi come spia. Questo commovente flashback, si conclude con un messaggio contro la guerra da parte dell’autore Tatsuya Endo.

La guerra tra Ostania e Westalis ha rovinato l’infanzia di Twilight. A causa di questo conflitto, infatti, colui che oggi conosciamo con il nome di Loid Forger, perse i suoi genitori e i suoi amici. Spinto dall’odio verso la nazione nemica, diventò una recluta spietata. La rabbia accecò Twilight, almeno fin quando non si imbatté in Franky, che con il suo fare goffo e il modo in cui gli implorò di avere la vita salva, riuscì ad addolcirlo.

Le parole di Franky pronunciate nel capitolo 62.3 di Spy x Family portano i lettori a riflettere sul vero significato della guerra. Nessuno, sia a est che a ovest, sa il vero motivo della guerra e dell’odio tra i due Paesi. A ciascuna parte, è stato detto dai rispettivi governi che l’altra era responsabile del lancio delle prime bombe. A causa delle bugie raccontate dalle organizzazioni politiche, civili e soldati si uccidono a vicenda senza nemmeno conoscerne il motivo.

Tuttavia, queste parole, che bene si sposano con l’attuale situazione politica, non vengono inizialmente comprese da Twilight, che sin dall’infanzia vede gli ostaniani come dei mostri che gli hanno rovinato la vita. Twilight è diventato un soldato per avere vendetta, ma ora le affermazioni di Franky hanno insinuato il verme del dubbio nella sua psiche.

Solamente in seguito, angosciato, Twilight si rende conto che il nemico non è Ostania, ma l’ignoranza sulla guerra. In cerca della verità, nel capitolo 62.3 di Spy x Family comincia la sua carriera da spia in seguito all’incontro con un reclutatore dell’agenzia WISE.