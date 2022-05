Spy x Family 62.3: Twilight e il vero significato della guerra

Il recente successo dell'adattamento anime di Spy x Family è solamente la ciliegina sulla torta dell'opera di Tatsuya Endo, che da tempo ha conquistato i lettori con il suo manga. Ma perché tanto successo? Dietro l'apparenza, fatta di gag e ironia, la famiglia Forger nasconde intense emozioni.

Spy x Family non è solamente caratterizzato da battute e circostanze irriverenti, ma anche da situazioni che portano gli appassionati a riflettere. Una ennesima dimostrazione, la si ha nel recente capitolo "Mission: 62.3", terzo appuntamento con il mini arco narrativo flashback di Loid Forger.

In Spy x Family 62.3 scopriamo come Twilight è diventato una spia. A lanciarlo verso questa carriera, è stata la crudeltà della guerra. Con il nome fittizio di Roland, papà Loid si arruolò in esercito per vendicare i bombardamenti del suo villaggio natale da parte della nazione di Ostania.

Convinto di aver perso la sua famiglia e i suoi amici a causa dell'esercito nemico, Roland combatte in prima linea, dove incontra per la prima volta Frankie. Il ragazzo, che in futuro diverrà il suo informatore e suo grande amico, lo porta a fare una riflessione.

Per Frankie, la guerra tra est e ovest è fondamentalmente stupida, il risultato di un fiasco diplomatico. Per via di questo fiasco della diplomazia di Westalis e Ostania, ora l'intera popolazione civile deve pagare e risolvere un pasticcio creato dai politici. I due governi, spronano i cittadini a odiarsi a vicenda, a scontrarsi e morire. La guerra, è la cosa più inutile del mondo.

Roland, tuttavia, non è ancora pronto a comprendere queste parole e reagisce con violenza. Difatti, la morte dei suoi cari, per lui non è assolutamente una cosa stupida. Le tristi origini dell'agente segretoo di Spy x Family sono ancora un'ombra insormontabile.