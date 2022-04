Spy x Family 62: inizia l'arco narrativo delle tristi origini di Twilight

Primo capitolo di Spy x Family, presentazione di Twilight: una spia capace di fare tutto ma con il passato avvolto nel mistero. Di lui si sa pochissimo, soltanto che è scampato alla distruzione ed è cresciuto con i venti di guerra. A questo scopo ha intrapreso la missione Styx, per fermare una volta e per tutte le ostilità tra due paesi.

Sono passati anni da quando Spy x Family fece quell'esordio bomba, sia in Giappone che nel resto del mondo. Da quel momento, il manga di Tatsuki Endo ha alternato momenti di gioia e tenerezza ad altri di difficoltà e paura. Un buon mix che però è stato completamente spazzato via dal capitolo 62 di Spy x Family, uscito in contemporanea con il primo episodio dell'anime.

Viene messa da parte la situazione attuale e viene lanciato invece il passato di Twilight, un ragazzino come tanti altri ma con un padre molto rigido e severo. Quest'ultimo infatti vuole che il figlio studi e che non pensi alla guerra, pertanto non vuole che giochi con gli altri bambini in modi violenti o che compri materiale militare.

Il piccolo Twilight soffrirà questa situazione, fino a mentire al padre per potersi comprare i giochi che voleva, ma rimanendo con l'amaro in bocca. Il genitore si dirigerà al fronte per avviare delle trattative tra i due paesi così da sperare di portare la pace, ma qualche giorno dopo inizia il caos: Ostania ha attaccato e i bambini amici di Twilight finiscono per diventare le prime vittime. Inizia così il passato oscuro della spia di Spy x Family.