Spy x Family 71, Anya in ostaggio: la piccola Forger è in pericolo di vita?

Mentre il secondo cour dell'anime di Spy x Family porta avanti l'Operazione Stryx di Twilight, la serie manga di Tatsuya Endo ha raggiunto una delle sue fasi più intense. I piccoli studenti della Eden Academy sono stati coinvolti in un attacco terroristico e Anya è stata presa in ostaggio.

La Eden Academy è una delle scuole più rinomate di Ostania e in quanto tale solamente i fortunati figli delle famiglie più importanti e ricche del paese possono accedervi. Approfittando di ciò, un gruppo di terroristi ha preso d'assalto il bus che trasportava gli studenti dell'accademia per chiedere un riscatto.

Avendo attirato troppo l'attenzione, Anya e Becky vengono prese di mira dai terroristi. In particolare, è la piccola Forger a rimetterci, poiché viene costretta a indossare un dispositivo bomba sul collo. Se dovesse nuovamente compiere gesti azzardati, la bomba verrebbe innescata provocando la morte di tutti i presenti.

Con papà Loid attualmente in missione lontano dal paese e mamma Yor che non è a conoscenza della situazione, la vita di Anya sembrerebbe davvero in pericolo. Tuttavia, grazie ai suoi poteri telepatici scopre che il dispositivo è in realtà solamente un giocattolo. La bomba non ucciderà Anya, che quindi la prende a buffetti facendo spaventare a morte Damian, Becky e tutti gli altri suoi compagni di classe. Vi lasciamo a un'intervista rilasciata dall'autore di Spy x Family.