Spy x Family 75: Anya brilla, la piccola Forger si avvicina al traguardo

Dopo un arco narrativo che ha lasciato i lettori con il fiato in gola, Anya Forger ottiene un meritatissimo riconoscimento. L'eroina di Spy x Family si avvicina al traguardo che permetterà a suo padre di completare l'Operazione Stryx.

L'uscita di Spy x Family Stagione 2 è vicina, ma nel frattempo la spy comedy di Tatsuya Endo procede con la sua serializzazione. La serie manga, arrivata al 75° capitolo, ha attraversato il suo arco narrativo più frenetico, al termine del quale Anya Forger ne è uscita come trionfatrice assoluta.

Essendo stata coraggiosa e intrepida per tutta la fase del rapimento da parte del gruppo di estremisti, Anya, al fianco di Becky, Damian e Bill Watkins, viene ricompensata con un Stellae da parte della Eden Academy.

Anya ha ricevuto dunque la sua seconda stellina, dopo averne ricevuta una dopo aver salvato la vita di un bambino che stava annegando in piscina. Per entrare nell'élite degli Imperial Schooler la bambina necessita di altre sei stelle. Sono infatti richieste ben otto Stellae per far parte dell'associazione dei migliori della Eden Academy.

Di questo passo, Anya potrebbe metterci ancora molto tempo per completare il suo obiettivo, ma al momento la piccola telepate e suo padre Loid possono solamente festeggiare questo importante traguardo raggiunto. Nel mentre, la disturbante personalità di una mamma viene a galla in Spy x Family 75.