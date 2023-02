Spy x Family 75: la personalità distorta di una mamma è venuta fuori

Mentre gli spettatori dell'anime sono in attesa dell'uscita della Stagione 2 di Spy x Family e del primo film anime della serie, nel manga omonimo scritto e illustrato da Tatsuya Endo si è appena chiuso un entusiasmante arco narrativo che ha condotto Anya Forger ad affrontare un pericoloso incidente.

Gli studenti della Eden Academy erano stati rapiti da un gruppo di estremisti che sperava di ottenere un riscatto. Fortunatamente, grazie al coraggio e all'innocenza di Anya si è concluso tutto per il meglio, con la piccola che ha ottenuto persino una Stellae assieme ad altri tre suoi compagni.

Nel capitolo 75 di Spy x Family accade tuttavia qualcosa di oscuro e terribile. Subito dopo l'incidente, i genitori degli studenti si erano recati dai loro bambini per portarli a casa sani e salvi. Gli unici a essere rimasti soli sono stati Damian Desmond e Anya, con mamma Forger che ha ritardato solo di pochi istanti.

Anche Donovan infine è stato sorpreso dalla venuta di sua mamma Melinda Desmond, la donna con cui Yor fece amicizia in Spy x Family capitolo 65. In lacrime, mamma Demsond rassicura il suo figliolo, ma quando Damian le chiede di non rivelare al padre delle lacrime da lui versate, la situazione cambia inspiegabilmente. Anya, che legge i pensieri della mamma di Damian, si accorge che la donna ha una inquietante e disturbante doppia personalità. Se una parte di Melinda ama Damian, un'altra oscura vorrebbe vederlo morto.