Spy x Family 79: scatta il primo bacio? La difficile relazione tra Loid e Yor

Spy x Family è tra le dieci serie più lette di MangaPlus e in attesa di novità riguardanti l'adattamento anime, di cui arriverà anche una trasposizione cinematografica, è proprio il manga di Tatsuya Endo a portare avanti le avventure della famiglia Forger.

Mentre il pubblico attende l'uscita della seconda stagione anime di Spy x Family, in arrivo entro la fine dell'anno, il capitolo 79 di Spy x Family si concentra su Yor e sul suo cambiamento interiore. Dopo una bevuta con le sue colleghe, l'assassina conosciuta come Thorn Princess riflette sulla sua fittizia relazione matrimoniale.

Quando le sue colleghe le spiegano che in una relazione comune è normale scambiarsi un bacio quando si fa ritorno a casa, una brilla Yor si dirige dal suo finto marito Loid in cerca di un segno d'affetto. Preda dell'alcol, Yor pensa a come baciare Loid, ma ciò la fa letteralmente impazzire. Paonazza in volto, la timida Yor cerca di approcciarsi al marito, ma presa dal panico inciampa dritta tra le sue braccia. Questo non fa altro che peggiorare la situazione, costringendo la donna di casa Forger alla ritirata. Per Yor e Loid non è ancora il momento del primo bacio, ma i due novelli sposi prima o poi dovranno affrontare la vita coniugale.