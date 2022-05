Spy x Family 1x08, un misterioso debutto: la verità su Yuri Briar

Le attenzioni della community sono attualmente puntate sull'anime di Spy x Family, che ha da poco rilasciato l'ottavo episodio. In questa nuova puntata, agli spettatori viene introdotto un nuovo, intrigante personaggio: cosa si cela dietro il suo tenero sorriso?

In Spy x Family 1x08, Yor improvvisamente ricorda che non ha ancora avvisato suo fratello minore delle nozze con Loid. Yuri Briar, tornato in città dopo un viaggio di lavoro, chiede subito di poter conoscere suo marito e festeggiare le nozze.

Yor, è convinta che suo fratello lavori per il Ministro degli Esteri, ma così non è. Egli, in realtà, lavora per il Servizio di Sicurezza Statale, la terrificante polizia segreta che si occupa della ricerca di eventuali spie infiltrate in Ostania. Il ricercato numero uno di Yuri, uno dei migliori e più promettenti agenti dell'organizzazione, è Twilight: proprio suo cognato.

Anche Yuri non conosce la vera professione di sua sorella, che reputa indifesa e per cui prova un amore smisurato. Dunque, Yuri, protagonista del poster celebrativo di Spy x Family 8, è convinto che Loid sia un uomo terrificante, un essere spregevole che non merita di stare al fianco di Yor.

Poco dopo il loro primo incontro a casa Forger, Yuri e Loid si studiano a vicenda. Twilight, però, a differenza dei tonti Briar, si rende subito conto che c'è qualcosa che non va. Ascoltando le parole del fratello di sua moglie, si rende conto che questo non è altro che un racconto standard, per altro non più veritiero, che usano gli agenti segreti. Loid, capisce che Yuri lavora per la polizia segreta, ma reputa che questo potrebbe essere un punto a favore per la sua attività di spionaggio.