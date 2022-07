Spy x Family: 8 ragioni per cui la serie è tanto amata dal pubblico

Il grandissimo successo dell’adattamento anime di Spy x Family era stato predetto sin dal momento dell’annuncio. Ma per quale motivo la serie tratta dall’opera di Tatsuya Endo è così tanto amata dal pubblico? Ecco ben otto ragioni per cui la community apprezza la famiglia Forger.

L’anime di Spy x Family è giunto alla fine del suo primo cour, e la serie è stata nominata come la regina del palinsesto primaverile 2022. In attesa del ritorno della seconda parte di Spy x Family, copriamo cosa si cela dietro un tale successo e i motivi per cui tutti dovrebbero guardare Spy x Family.

A differenza di altri titoli, in Spy x Family osserviamo una crescita dei personaggi. In particolar modo, in questa prima ondata di episodi, abbiamo assistito a quella di Twilight, dapprima una fredda spia pronta ad abbandonare Anya e poi un caloroso padre di famiglia disposto a rinunciare alla missione pur di preservare la sua famiglia.

Spy x Family è una serie dai toni spensierati, che diverte e attrae il pubblico. Ogni puntata, è fruibile e scorre con leggerezza. Ciò, unito a tematiche più serie ed emozionanti, ovviamente attrae il pubblico.

Nell’anime è presente anche dell’azione. Quando Loid e Yor abbandonano i panni di genitori provetti, si trasformano nei loro alter ego letali e spietati, l’agente segreto Twilight e l’assassina Thorn Princess. Questa caratteristica, tiene sempre all’erta gli spettatori.

L’affascinante mondo delle spie è una grande attrattiva spinta dal mito dell’agente 007 James Bond. Come il collega cinefilo, Twilight possiede un ammaliante alone di mistero che attrae gli spettatori.

L’unione tra WIT Studio e CloverWorks, due degli studi d’animazione di maggior successo dell’ultimo periodo, ha regalato al pubblico un anime perfetto dal punto di vista delle animazioni, dell’atmosfera e dello storyboard. L’anime di Spy x Family adatta fedelmente il manga, aggiungendo quel pizzico in più che perfeziona ulteriormente la spy comedy di Endo.

Yor è uno dei protagonisti femminili più riuscitidi sempre. Di giorno, è la perfetta waifu, ma di notte si trasforma nella più spietata delle sicarie. Come non amare un personaggio così?

La vera ragione per cui Spy x Family è così tanto amato ha un nome ben preciso, quello di Anya. Il mondo degli anime non ha mai visto una bambina così dolce, risoluta, buffa e dal passato così emozionante.

Altro grande motivo, sono le dinamiche familiari di casa Forger. Quando Loid, Yor e Anya condividono la scena, Spy x Family da il meglio di se. Questa famiglia improvvisata racchiude l’esempio di perfezione.