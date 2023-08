Spy x Family 86: la copertura di Twilight rischia di saltare?

Il manga di Spy x Family spicca per la sua capacità di alternare momenti di pura commedia ad altri più critici. Proprio adesso, Twilight e il resto della WISE hanno eliminato una super-spia che ha quasi rivelato tutti i segreti dell'Operazione Strix.

Il rischio non si è fermato a questo in quanto nel frattempo Twilight ha rischiato di veder svelata la sua identità segreta di Loid Forger dal fratello di Yor, Yuri Briar, membro della polizia governativa.



La nota spia Winston Wheeler è stata al centro delle ricerche di Twilight e, dopo che quest'ultimo è stato gravemente ferito al braccio, la missione era diventata ancora più difficile da completare da solo. Per fortuna, l'intervento di Nightfall che è stata resa protagonista di uno sketch di Tatsuya Endo, creatore di Spy x Family, ha fatto in modo che l'operazione venisse conclusa al meglio.

Twilight è così riuscito a tornare dalla famiglia Forger ed è stato subito raggiunto da Yuri. Il capitolo 86 stava per mostrare come sono andate le cose fra Loid e Yor dopo il loro precedente litigio, ma l'arrivo improvviso del fratello di sua moglie ha destabilizzato Twilight, che si è mostrato con il braccio ferito, lo stesso su cui Yuri aveva precedentemente sparato.



Inizialmente Loid è riuscito a coprire i danni con del trucco ma, dopo degli iniziali tentennamenti, Yuri non è più così sicuro della buona fede di suo cognato e questo potrebbe rendere il futuro dell'Operazione Strix ancora più incerto.



Come si evolverà la faccenda? Intanto, anche Anya e Bold di Spy x Family sono andati in vacanza in queste simpatiche illustrazioni di Tatsuya Endo.