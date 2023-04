Spy x Family, l'adolescenza di Anya in una dolce fanart

Spy x Family è stata una delle produzioni più popolari del 2022, con il debutto dell'adattamento di WIT Studio e CloverWorks che ha contribuito all'incredibile exploit delle vendite della serie manga di Tatsuya Endo. In attesa che la serie faccia il suo ritorno, una delle domande più gettonate dai fan è: "come sarà Anya da grande"?

L'anime di Spy x Family tornerà già quest'anno, con una seconda stagione programmata per l'autunno. In seguito, la spy comedy farà il suo esordio nei cinema con il film Spy x Family CODE: White.

Grande protagonista di questi due progetti sarà ovviamente la famiglia Forger, con i fan che già non vedono l'ora di ritrovare la piccola, dolce Anya. Simpatica, tenera e incorreggibile, Anya è la star assoluta di Spy x Family e la sua parlantina ha fatto innamorare il pubblico. Un giorno vedremo crescere Anya?

Attraverso una bellissima fanart che ha convinto la rete, l'artista Twitter Shunya Yamashita ha immaginato come sarà Anya da adolescente. La Forger sfoggerà ancora la divisa della Eden Academy, oltre che le caratteristiche "corna" rifinite in oro. Timida con le guance arrossate, l'adolescente Anya si sfiora le sue lunghe ciocche rosa forse per far colpo su Damian Desmond. Questo lavoro fanmade è riuscitissimo, ma l'autore di Spy x Family ha già confermato come sarà Anya da grande.