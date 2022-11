Spy x Family su anan: Anya e Loid conquistano la cover del magazine giapponese

Anche il secondo cour di Spy x Family si sta rivelando un successo a dir poco clamoroso. La marcia trionfante di Anya, Loid e Yor Forger sta per portare la famiglia nuovamente sulla copertina del magazine giapponese anan, per la seconda volta in un anno.

In un palinsesto che comprende titoli come Bleach: Thousand-Year Blood War, Chainsaw Man, My Hero Academia e Blue Lock, Spy x Family sta riuscendo a imporsi come uno degli anime più popolari della stagione. A farsi testimone dell'incredibile successo della famiglia Forger è anan, rivista nipponica dedicata al lifestyle femminile che dedicherà la propria cover all'adattamento animato prodotto da WIT Studio e CloverWorks.

Spy x Family arriva nuovamente su anan. La copertina del numero di maggio 2022 è stata dedicato a Loid Forger, che tornerà anche nel numero di prossima uscita. La rivista numero 2324, edizione speciale "Good for the Body Award 2022" in uscita il 16 novembre, presenterà una front cover dedicata ad Anya. L'illustrazione ritrae Anya in pigiama mentre schiaccia un sonnellino al fianco del suo peluche e del nuovo amico a quattro zampe Bond Forger. Il retro della copertina è invece dedicato all'agente Twilight impegnato in missione.

Oltre a questi due artwork esclusivi, il magazine includerà un articolo di 12 pagine incentrato sul perché tutti debbano guardare Spy x Family parte 2. Ci sarà anche una presentazione ufficiale di Bond, il cagnolone di casa Forger che ha il potere di predire il futuro, un'intervista ai doppiatori dei Forger e un messaggio speciale da parte dei BUMP OF CHICKEN, gruppo musicale che ha realizzato l'opening della seconda parte dell'anime. E voi state seguendo l'anime di Spy x Family, tratto dall'omonimo manga di Tatsuya Endo?