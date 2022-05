Spy x Family, l'anime adatterà tutto il manga: ecco la formula secondo un rumor

Spy x Family, ancor prima di diventare un anime, stava riscuotendo un enorme successo nel Sol Levante, merito di un manga divertente quanto originale. Con l'adattamento televisivo la popolarità del franchise si è però innalzata alle stelle, conquistando i migliori trend social e le migliori posizioni nelle classifiche a tema.

La produzione sembra aver pianificato attentamente la trasposizione di Spy x Family, sia sul fronte grafico con l'ottima resa delle mimiche facciali che su quelle su lungo termine. Un nuovo rumor trapelato in rete, infatti, anticipa i piani di WIT Studio e Studio Cloverworks per l'anime del manga di Tatsuya Endo.

Komi, un insider noto nel settore, ha recentemente rivelato un'indiscrezione molto interessante circa il futuro della serie televisiva. In particolar modo, l'insider avrebbe appreso che Spy x Family sarà adatto interamente, probabilmente nella stessa formula de L'Attacco dei Giganti 4 con una suddivisione per parti e in 'split cour'. Si tratterebbe proprio di un progetto a lungo termine, con la seconda attesa nella stagione autunnale. In questo modo il manga avrebbe il tempo per portarsi in avanti con la storia e gli studi, invece, per lavorare all'adattamento.

