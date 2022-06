Spy x Family, l'anime sta aggiungendo troppi contenuti filler?

L'anime di Spy x Family era destinato a riscuotere un enorme successo dal momento che l'omonimo manga di Tatsuya Endo era già uscito vincitore di numerosi premi in ambito fumettistico. Tuttavia, sembra che non tutti siano contenti dell'adattamento televisivo dell'opera.

Il celebre portale giapponese Myjitsu, che raccoglie le opinioni dei fan nel Sol Levante, ha recentemente espresso tramite un articolo alcune perplessità da parte degli appassionati della serie che non sarebbero del tutto soddisfatti da alcune scelte della produzione. In particolar modo, una fetta dell'utenza non sarebbe contenta del grande quantitativo di scene riempitive aggiunte dallo staff pur di mantenere il più possibile un andamento dell'adattamento anime rispetto al manga in rapporto 1:1.

L'ultima puntata, che ha adattato il capitolo 15, avrebbe infatti esagerato con i momenti filler, in particolar modo con gli elementi parodistici che avrebbero in qualche modo compromesso la godibilità della puntata. Diversi utenti hanno lamentato la lentezza della puntata, ma soprattutto criticato la rigidità della produzione nella copertura dei capitoli che sta rischiando di allungare la trama, nonostante si tratti di un'opera di stampo comico, in maniera eccessiva.

E voi, invece, cosa ne pensate con queste critiche a Spy x Family, siete d'accordo con queste opinioni rispetto all'ultimo episodio? Diteci le vostre opinioni a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.