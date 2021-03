Spy x Family, anime a breve? Spuntano un dominio e un account Twitter

Uno dei manga più di successo della casa editrice Shueisha è nato dalla rivista Shonen Jump+, esclusivamente digitale e sorella minore della più famosa Weekly Shonen Jump. Su questo nuovo contenitore di manga stanno nascendo tanti manga interessanti ma chi ha particolarmente destato l'attenzione dei lettori è Spy x Family.

Ormai in pubblicazione da due anni, Spy x Family ha vinto vari premi nonostante la concorrenza agguerrita. Il manga che passa dallo slice of life al comico, con tinte da spy story, potrebbe però sbarcare a breve anche sulle televisioni giapponesi.

Nelle ultime ore, vari insider - tra cui SNKY il cui link è disponibile in calce - hanno condiviso alcune informazioni riguardanti Spy x Family. In particolare, sono stati notati un account Twitter da poco creato che risponde al nome @/spyfamily_anime, un indicatore piuttosto chiaro di un possibile progetto animato da annunciare a breve. C'è anche un altro elemento scoperto nelle scorse ore, ovvero la presenza di un sito internet all'indirizzo spy-family.net che è stato creato il 28 febbraio 2021, pertanto da pochissimi giorni. Il progetto anime per Spy x Family si avvicina?

Naturalmente ricordiamo che non c'è ancora nulla di confermato, mentre vi ricordiamo che Spy x Family è sbarcato in Italia con Planet Manga. Il prossimo capitolo di Spy x Family è programmato per il 7 marzo 2021 e sarà disponibile su MangaPlus.