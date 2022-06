Spy x Family, l'anime detronizza Detective Conan e ONE PIECE in Giappone

Spy x Family sta facendo la fortuna della stagione primaverile, un vero e proprio fenomeno che non smette di macinare record settimanalmente. In Giappone l'adattamento anime del manga di Tatsuya Endo sta inoltre conquistando un pubblico sempre più numeroso, persino più grande di quello di altre celebri opere.

Oltre ad essere uno dei manga più venduti di maggio, Spy x Family continua la sua ascesa soprattutto sul fronte televisivo. Il servizio nipponico di GEM Partners, che raccoglie i dati settimanalmente di oltre 7mila persone in un intervallo di età tra i 18 e i 69 anni, ha conteggiato le serie più popolari (dunque non solo anime) viste su diversi servizi di streaming quali Netflix, Amazon Prime Video, U-NEXT, Hulu Japan, Disney+, docomo anime store, dTV, ABEMA Premium e Paravi. Il risultato è culminato nella classifica che qui segue:

SPY x Family Detective Conan Kingdom ONE PIECE Ya Boy Kongming! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Attack on Titan Kaguya Sama: Love is War: 007 / James Bond The Rising of the Shield Hero

Interessante notare come Spy x Family abbia scavalcato due pilastri settimanali, ovvero ONE PIECE e Detective Conan, quest'ultimo tra le prime posizioni in termini di share in praticamente tutte le classifiche. E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.