Spy x Family, l'anime fa segnare un nuovo record: ecco un artwork celebrativo

La pausa estiva dell’anime non ferma il successo di Spy x Family, che sui social taglia un nuovo, incredibile traguardo. Il Twitter ufficiale dell’adattamento, festeggia la soglia del milione di followers con un delizioso, magnifico artwork realizzato dal character designer Kazuaki Shimada.

Ancor prima del debutto dell’anime, avvenuto nel mese di aprile 2022, Spy x Family era già stato etichettato come un sicuro successo. L’avvincente cavalcata di Anya e della famiglia Forger ha conquistato la community, che ora celebra la produzione di WIT Studio e CloverWorks nonostante la pausa.

Il secondo cour di Spy x Family torna a ottobre, ma in attesa di rivedere i protagonisti della spy comedy in azione, il pubblico decreta nuovamente il successo dell’opera. La pagina Twitter ufficiale della produzione, ha toccato l’incredibile quota di 1 milione di seguaci e per celebrare l’avvenimento è stata realizzata una illustrazione speciale.

L’artwork realizzato da Shimada, ritrae Anya Forger, la dolce bambina telepate che tanto ha fatto ridere il pubblico con le sue facce da meme, mentre allunga virtualmente le mani verso i suoi fan. Come vedete dal secondo tweet in calce, solamente poco tempo fa la pagina dell’anime festeggiava il mezzo milione di followers. Questa, è un ulteriore conferma dell’incredibile successo di Spy x Family in Giappone e nel resto del mondo.