Spy X Family, l'anime è ufficiale! Ecco il primo teaser di Wit Studio e CloverWorks

L'anime che trasporrà SPY×FAMILY di Tatsuya Endō è stato ufficialmente annunciato. A realizzarlo saranno Wit Studio e CloverWorks. Arriverà nelle televisioni giapponesi ad inizio 2022.

Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Getbackers, 2019 Dororo) si occupa della direzione dell'anime tra Wit Studio e CloverWorks. Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) realizza i character design dei personaggi, e [K]NoW_NAME (Fairy Gone, Dorohedoro, Sakura Quest) è il produttore musicale.

Takuya Eguchi sarà la voce del protagonista dell'anime nel ruolo di Loid Forger. GMO Internet, Inc. aveva precedentemente registrato il dominio "Spy-Family.net" attraverso il sito Onamae.com in data 28 febbraio. Inoltre, un account Twitter "@spyfamily_anime" è stato aperto a febbraio. In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale della rivista FRaU di Kodansha il 10 giugno, la flautista e doppiatrice di Fortune Favors Lady Nikuko, Kokomi, ha menzionato che non vedeva l'ora che il prossimo anno venisse realizzato un adattamento anime del manga SPY×FAMILY di Tatsuya Endō. Quella parte dell'intervista è stata poi cancellata.

Planet Manga sta pubblicando la serie in Italia, di seguito vi lasciamo la sinossi:

"DAL GENIALE AUTORE DI TISTA E GEKKA BIJIN, L’ACTION-COMEDY DEL MOMENTO! ECCO IL MANGA CHE HA RIVOLUZIONATO IL GENERE DELLE SPY STORY! Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…"

Endō ha lanciato il manga in Giappone sul servizio Shonen Jump+ di Shueisha a marzo 2019, ha poi iniziato ad essere distribuito in inglese sul servizio MANGA Plus lo stesso giorno.

Shueisha pubblicherà l'ottavo volume del manga questo giovedì, 4 Novembre. Il manga ha attualmente più di 11 milioni di copie in circolazione. Ma non solo manga, un romanzo SPY×FAMILY: Kazoku no Shōzō (A Portrait of a Family) è stato lanciato il 2 luglio.

Il manga ha vinto il primo posto nella categoria web manga della rivista Kaodkawa's Da Vinci e del servizio di streaming Niconico's Tsugi ni Kuru Manga Awards nell'agosto 2019. Il manga si è classificato al 2° posto nella ventesima edizione di "Libro dell'Anno" di Da Vinci a dicembre. Il manga è stato anche nominato per il 14° Manga Taisho Awards. Ma non solo anche in occidente la serie sta risplendendo, Spy X Family è stato nominato agli Eisner Award di quest'anno per la categoria "miglior edizione USA di lavori internazionali - Asia" .