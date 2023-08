Spy x Family: annunciata la collaborazione con un noto club calcistico!

Il successo mondiale della serie anime Spy x Family ha fatto in modo che il franchise fiorisse sempre di più. Con nuovi contenuti in programma, come lungometraggi, episodi speciali e nuove stagioni, l'opera sta per essere coronata attraverso nuove collaborazioni interessanti.

Dopo la patnership calcistica Blue Lock x Inter, che vede il nuovo anime spokon in collaborazione con la nota squadra di calcio italiana, anche Spy x Family sta per fare il suo debutto ufficiale nel mondo del calcio mondiale.

Per celebrare il 30° anniversario il campionato di calcio giapponese J.League, è stata avviata una collaborazione con la serie Spy x Family, originariamente scritta e disegnata da Tatsuya Endo.

Questa nuova proposta offre ogni sorta di merchandising ed equipaggiamento per il calcio che unisce ciascuna delle squadre della lega di calcio professionistica con Loid, Anya e Yor Forger.

Il bellissimo post promozionale della J.League, pubblicato attraverso il profilo ufficiale del club su Twitter, è disponibile a fine articolo e vede la famiglia Forger con delle bellissime magliette da calcio a tema, assieme al cane di famiglia Bond!

Non è la prima volta che Spy x Family viene coinvolta in una collaborazione con altri brand e nei suoi tre anni dalla prima uscita ufficiale ha già superato tantissimi record. L'autore del manga omonimo, Tatsuya Endo, per celebrare il grande successo dell'opera assieme ai fan, ha pubblicato su Twitter delle immagini con Anya e Bond in vacanza. Chissà se si stanno godendo il meritato riposo!

Il franchise tornerà presto sul grande schermo con Spy x Family Code: White, un nuovo film natalizio previsto per dicembre 2023, e una nuova stagione per il 2024!